Roses implanta un carril bici de 3,5 km a l'entrada del municipi

Roses ha iniciat el treballs per a la implantació d'un recorregut ciclista de 3,5 km entre l'inici del terme municipal, al Pont de la Gola de Santa Margarida, i l'Oficina de Turisme. D'aquesta manera, s'habilita un carril bici d'entrada a la població que formarà part del projecte europeu per a l'ampliació de la ruta Pirinexus i s'integrarà en el traçat anomenat Bicitranscat, que ha de permetre unir l'estació del TGV Figueres-Vilafant fins a la frontera francesa per la costa.

El recorregut, d'una longitud total de 3,526 km, tindrà una topografia plana sense desnivells apreciables i transcorrerà principalment en paral·lel a la carretera C-260 de Besalú a Roses, la qual serveix d'accés principal al nucli urbà; a la franja de zona verda de Santa Margarida a tocar la carretera, i a la vorera pavimentada de davant la Ciutadella.



Recorregut

En el seu tram més urbà, entre la carretera de Vilajuïga i la Ciutadella, el carril ocuparà un dels dos carrils actualment existents en sentit Figueres i la franja d'aparcament de vehicles, mentre que en el darrer tram fins a l'Oficina de Turisme, la circulació de bicicletes es preveu compartida amb els vianants per sobre de l'ampla vorera existent davant la Ciutadella.

El projecte ha estat adjudicat per un import total de 128.550 ?, finançats per la Diputació de Girona. Els treballs tindran una durada de 6 mesos.