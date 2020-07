Confusió i picaresca en el primer dia de tancament de la Rambla de Figueres

Figueres va començar a aplicar ahir la restricció de trànsit a la Rambla durant els caps de setmana d'estiu. Des de les tres de la tarda fins les nou del vespre, tots els accessos al passeig es van bloquejar amb una pilona vermella i una senyalització que alertava els conductors que la Rambla és una «zona prioritària de vianants». Entre els vehicles, però, es va imposar la confusió i, en alguns casos, també la picaresca per intentar burlar la restricció. La mesura s'aplicarà fins al 13 de setembre, els divendres entre les tres de la tarda i les nou del vespre i dissabtes i diumenges de les nou del matí a les nou del vespre.

Els cotxes que ahir a la tarda accedien pel carrer Lasauca, Vilafant i Narcís Monturiol en direcció a la Rambla eren un continu, però, quan arribaven a la senyalització, frenaven en sec, sorpresos per la restricció, obligats a girar cap a carrers secundaris.

Precisament aquesta situació va generar problemàtiques als transportistes amb vehicles voluminosos que ahir a la tarda intentaven accedir-hi. D'una banda, perquè tal com va poder comprovar aquest diari, molts d'ells deien desconèixer la restricció, i d'una altra perquè la ruta alternativa són carrerons estrets on és difícil transitar i encara més maniobrar per a les furgonetes de repartiment.

Però no tots els conductors van respectar la prohibició. A primera hora de la tarda nombroses motos van esquivar els obstacles instal·lats per l'Ajuntament i van accedir a la Rambla, tot i estar restringit. També ho van fer alguns vehicles i furgonetes, tot i haver de maniobrar per burlar la restricció.

Sense pràcticament cotxes, a la Rambla s'hi respirava «ambient de tranquil·litat». En Joan, un veí que es trobava assegut en un banc així ho creia, i celebrava la decisió de l'Ajuntament. «Com més hores estigui restringit millor i confio que sigui una mesura precursora d'una altra de definitiva i que finalment quedi tancada la Rambla», va concloure. Tot i això, entre els vianants també hi havia veus dissonants que, malgrat agrair la restricció, entenien les complicacions de mobilitat amb vehicle que pot comportar.

Entre el sector comercial, el tancament de la Rambla és vist amb bons ulls, però amb matisos. Era una mesura llargament reivindicada per l'associació Comerç Figueres però botiguers com en Miquel Roig, de la històrica Calçats Roig, a la placeta baixa de la Rambla, creu que la mesura hauria d'anar acompanyada d'activitats dinamitzadores. «Tancar per tancar no té sentit», assegura. A més, no entén que l'Ajuntament no permetés fer la tradicional fira de rebaixes Viu Figueres Carrer a la Rambla, però en canvi es tanqui al trànsit rodat perquè s'hi pugui passejar.



Possibles canvis

El regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, s'espera a fer una valoració un cop finalitzat aquest primer cap de setmana, però assegura que si cal es faran modificacions. Amiel recorda que els vehicles cada vegada tenen més dificultats per accedir als centres de les ciutats i que precisament en el context de la pandèmia del coronavirus, l'equip de govern ha volgut donar més espai a la ciutadania. El regidor recorda que és una prova pilot que pot estar subjecta a millores que s'aplicaran si és necessari i que els serveis d'emergència hi tenen accés.