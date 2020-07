Els figuerencs «entenen» les restriccions tot i la incertesa que generen entre comerciants i hostalers

Comerciants i hostalers de Figueres entenen i comparteixen majoritàriament les mesures decretades per l'Ajuntament, arran dels nous casos de covid a la ciutat. Tot i això, no amaguen la seva "incertesa i preocupació", ja que temen que es pugui traduir amb una baixada de vendes en dos sectors "molt castigats". La realitat, però, és que els figuerencs han seguit sortint al carrer i a les terrasses dels bars els clients majoritàriament portaven mascareta, després que el consistori advertís de sancionar a qui no se la posi. Els veïns es resignen, però confien que les mesures serveixin per poder retornar a la normalitat. En el que coincideixen tots és en la importància que la població "sigui conscient" de la gravetat del problema.