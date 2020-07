La plantilla del verd urbà de Figueres es concentrarà contra la nova empresa

Els treballadors de Brócoli SL, actual empresa encarregada de la gestió de Parcs i Jardins de Figueres, preparen una concentració el proper dimarts 21 de juliol, a les 13 hores, davant de l'ajuntament per denunciar els incompliments que asseguren que està fent l'empresa.

L'Ajuntament de Figueres ja va alertar fa uns dies d'aquesta situació i anunciava que requeriria a l'empresa adjudicatària del servei «perquè respecti les condicions previstes en el concurs». Segons indicava el consistori, Brócoli, SL va deixar d'aplicar el conveni col·lectiu vigent de Fisersa Ecoserveis per a aplicar un conveni d'abast estatal que, entre d'altres, rebaixa les retribucions dels treballadors.«Ens han abaixat casi un 40% del sou i algunes nòmines no tenien el plus d'antiguitat», explica el representant sindical de CCOO, que prefereix preservar el seu anonimat després que l'empresa el rebutgés com a delegat sindical. El delegat denuncia que s'està cometent una «il·legalitat» perquè no es respecta el contracte amb l'Ajuntament.