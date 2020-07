Figueres diu que les mesures del Procicat «arriben a temps» per «salvar» la salut i l'economia

L'Ajuntament de Figueres dona "suport total" a les mesures dictades pel Procicat per tal de rebaixar el nombre de contagis a la ciutat. La seva alcaldessa, Agnès Lladó, assegura que la decisió "arriba a temps" i, de fet, considera que "s'avança" ja que la proposta es dona quan la ciutat està a l'entorn de 50 casos per cada 100.000 habitants. Lladó considera que es tracta d'una mesura que permetrà "salvar la salut" dels ciutadans de Figueres, però també el teixit econòmic. Això sí, l'alcaldessa deixa clar que s'oposaria a un eventual tancament de la frontera amb França perquè "no cal obrir i tancar cada quinze dies". Des de l'Ajuntament de Vilafant, localitat també afectada i veïna de Figueres, també donen suport a la decisió del Procicat.

Quan la Justícia hi doni llum verda, a Figueres i Vilafant no es podran fer reunions de més de deu persones, es limitarà l'aforament de bars i restaurants i es tancaran cinemes, teatres i locals d'oci nocturn entre altres. Unes mesures que han de servir per disminuir el nombre de casos de coronavirus i que, per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, permetran rebaixar els contagis que actualment tenen a la ciutat. Lladó, a més, confia que també serviran per "mantenir l'economia local", un fet que preocupa especialment al consistori.

Per això, Lladó s'ha mostrat favorable a la decisió del Govern a qui ha donat "suport total". A més, considera que la proposta "arriba a temps" ja que actualment la taxa de contagi és lleugerament superior a la que fixada per començar a aplicar aquest tipus de mesures. "Ens hem avançat", assenyala Lladó que recorda que l'Ajunatment ja va endurir les restriccions divendres passat.

En el mateix sentit s'expressa l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, que considera que han de fer "tot el que serveixi per reduir els contagis". Cantenys, però, carrega contra el Departament de Salut de qui lamenta que no els hagi informat "amb temps" de les mesures, i que se n'hagin hagut d'assabentar per la premsa.

Oposició a tancar la frontera

En relació a la possibilitat que es torni a tancar la frontera amb França, Lladó ha deixat clar que s'hi oposaran. Assenyala que "no és necessari" i recorda que, si se segueixen les mesures de prevenció dictades, no farà falta prendre aquesta mesura. "El virus ha arribat per quedar-se i no podem estar obrint i tancant la frontera cada quinze dies o tres setmanes", ha destacat.

L'alcaldessa també ha volgut remarcar que actualment l'hospital de Figueres "no té pressió assistencial". De totes maneres, Lladó deixa clar que "estan preparats pel què calgui" però assenyala que la situació al centre pel que fa a malalts de covid és "molt lleugera".

Finalment, també s'ha felicitat que la resolució del Govern obri la porta a fer actes culturals ja, ja que es tracta d'un sector "molt castigat" per la pandèmia. Lladó ha reivindicat el paper de la cultura, malgrat que la resolució comporta el tancament de teatres i cinemes, si bé es permetrà que es facin actes, sempre i quan es notifiquin i aprovin pel Procicat,