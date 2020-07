El president de Comerç Figueres pregunta «qui controla realment la situació?» amb el brot de Covid-19

El president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó, s'ha mostrat "extremadament sorprès i preocupat" per les mesures aprovades del Procicat per a aturar el contagi de Covid-19 a la capital empordanesa i Vilafant. Segons publica avui L'Empordà, del mateix grup editorial de Diari de Girona, Carbó demana "qui controla realment tota aquesta situació i on són tants infectats com diuen que hi ha a Figueres?, és l'Ajuntament, és la Generalitat o és l'Estat qui pot contestar? Paguem tots per culpa d'uns quants quan ens hi juguem la Champions de l'economia anual entre el 15 de juliol i el 15 de setembre".

Frederic Carbó és molt crític "amb el col·lectiu que no ha entès el que és aquesta pandèmia". L'empresari, amb interessos en diversos llocs de la comarca, remarca que "ahir a Figueres no hi havia ningú comprant i, en canvi, Empuriabrava i Roses eren plenes. Ara ningú voldrà venir a la ciutat" i insisteix a demanar "que ens expliquin on són tants infectats com diuen i si els tenen ben controlats". El representant del sector comercial figuerenc remarca que "el ciutadà mitjà normal i corrent porta la mascareta, però n'hi ha molts que passen de tot".