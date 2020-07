Una ruta transfronterera en bici de Perpinyà a Roses

Una ruta en bici des de Perpinyà fins a Roses. Aquest és el projecte del BiciTransCat, que havia d'estar enllestit al setembre però s'allargarà un any més. La covid-19 el va aturar i després de l'obertura de la frontera el passat 22 de juny s'ha reprès. Es tracta de l'adequació de diferents trams per tal de promoure les vies ciclabes d'aquesta àrea.

L'eix unirà el litoral i Figueres amb Perpinyà connectant-se alhora amb el transport públic.

El projecte inclou diferents accions. D'una banda, l'adequació dels diferents trams, i de l'altra, per exemple, la promoció de les vies i del projecte.

El passat 6 de juliol van començar les obres de construcció del carril bici de l'entrada de Roses. El recorregut, d'una longitud total de 3,526 km, tindrà una topografia plana sense desnivells apreciables i transcorrerà principalment en paral·lel a la carretera C-260 de Besalú a Roses, la qual serveix d'accés principal al nucli urbà; a la franja de zona verda de Santa Margarida a tocar la carretera, i a la vorera pavimentada de davant la Ciutadella.

El projecte ha estat adjudicat per un import total de 128.550 ?, finançats per la Diputació de Girona. Els treballs tindran una durada de 6 mesos.

El BiciTransCat també té en tràmit l'aprovació del projecte de carril bici de Castelló d'Empúries, que, ubicat a la rotonda de Castelló nou, connectarà amb el nucli de Castelló i els camins naturals que formen els Aiguamolls de l'Empordà.

A banda dels treballs per arranjar les vies, el mes de març va entrar en funcionament el nou web www.bicitranscat.cat, on es pot consultar l'actualitat sobre l'avançament del projecte, així com veure el traçat, les propostes d'itineraris o els llocs d'interès turístic.

El projecte BiciTransCat ha estat cofinançat en un 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través d'Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020).

Noves activitats econòmiques

L'objectiu de Poctefa és el de reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L'ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres, a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. Per tal de poder complir amb els terminis s'ha donat una pròrroga d'un any i tres mesos al projecte, que hauria d'estar enllestit el 31 de desembre de l'any vinent, en comptes d'aquest mes de setembre.