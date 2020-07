Els comerciants de Figueres asseguren que les restriccions per la covid-19 els aboquen al "desastre". El president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, ha afirmat que l'anunci de les mesures adoptades després de detectar un increment de casos a la ciutat ja s'ha traduït en cancel·lacions de reserves a allotjaments i un descens considerable de la caixa per a botiguers i restauradors. Els comerciants defensen que estan aplicant totes les mesures de seguretat i lamenten que, per contra, són els que patiran les primeres conseqüències a nivell socioeconòmic. Carbó també ha carregat contra la "incertesa" que, de nou, provoquen les restriccions i el desgavell en la informació sobre el rebrot per part de les administracions.