Figueres afirma que la situació sanitària està «controlada» i prioritza reduir contactes socials

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha afirmat que la situació sanitària a la ciutat està "controlada" i ha situat com a prioritari que els veïns reduir els contactes socials. Lladó ha concretat que dels sis brots detectats a la ciutat quatre s'han produït per contactes familiars mentre que els altres dos responen a l'àmbit laboral. Per aquest motiu, l'alcaldessa ha llançat un missatge adreçat directament als joves: "No els volem criminalitzar però necessitem que compleixin les mesures de protecció". Lladó entén que les restriccions són un "gerro d'aigua freda" però defensa que són necessàries per mantenir els contagis a ratlla. També ha afirmat que seria una decisió "irresponsable" i "descartada" tancar fronteres ara.