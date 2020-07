Barques i iots ocupen les cales de Cadaqués sense abalisar

L'Assemblea per Cadaqués ha alertat que les cales del cap de Creus no estan abalisades i que els vaixells s'apropen molt a la zona de banyistes. Insten l'Ajuntament a col·locar les boies per marcar els límits. Consideren que és urgent per les conseqüències que podria tenir. El govern local, a qui s'ha adreçat Diari de Girona, té previst informar properament del motiu pel qual no s'han abalisat.

De de l'entitat han demanat que se'n col·loquin a cales com es Jonquet, s'Alqueria o Cala Bona, alguns dels punts freqüentats d'una costa amb una gran presència d'embarcacions marítimes durant l'estiu que busquen les cales per amarrar.

En aquests punts, segons han explicat des de d'Assemblea per Cadaqués, han detectat la presència d'embarcacions traspassant la (inexistent) línia de boies» després de comprovar que «aquest any no s'havia realitzat la instal·lació».

Les boies permeten marcar un límit i evitar l'entrada de barques a la zona de banyistes.

Des de l'Assemblea de Cadaqués posen de manifest que el Pla d'Usos i Serveis, aprovat pel consistori en data 31 d'octubre de 2019, ho contempla i l'abalisament d'aquestes va a càrrec del mateix Ajuntament de Cadaqués.

El govern de Cadaqués, a qui ha preguntat Diari de Girona, ha manifestat que té previst informar properament del motiu pel qual no ha pogut instal·lar les boies.

A Roses també es van trobar amb una situació similar aquest estiu. En aquest cas un recurs al concurs per adjudicar el servei els va deixar sense el servei i amb una acumulació d'embarcacions durant el cap de setmana en algunes cales amb fons de posidònia.

Finalment, l'Ajuntament va optat per fer un contracte pont de 14.700 euros que els ha permès instal·lar entre el 75% i el 80% de les boies, prioritzant les cales situades dins el Parc Natural del Cap de Creus.