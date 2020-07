Els brots a l'Alt Empordà afecten el turisme: cancel·lacions i un 35% d'ocupació a hotels i càmpings

Els brots de Covid-19 que han fet endurir mesures a Figueres i Vilafant afecten de ple el turisme i, de retruc, s'estenen a la resta de la comarca. A la ciutat, els hotels han vist com des de dissabte ja s'han cancel·lat més de la meitat de les reserves. Aquí els turistes s'hi estan una o dues nits, i aprofiten per visitar el Museu Dalí. Però arreu de la comarca, on les estades ja són més llargues, el panorama tampoc és bo. L'associació d'hostaleria diu que hotels i càmpings es mouen en ocupacions d'entre el 35 i el 40%, molt més baixes que altres juliols. El president, Miquel Gotanegra, critica "la desinformació" al voltant del coronavirus, però confia que les mesures –sobretot, l'obligació de dur mascareta- ajudin a remuntar l'agost.

De les 24 habitacions que té l'Hotel Rambla de Figueres, situat al centre de la ciutat, només n'hi ha cinc d'ocupades. I totes, per treballadors d'empreses. De turistes, no en tenen cap. I aquesta imatge es repeteix arreu de la capital de l'Alt Empordà. Els rebrots de coronavirus, que han obligat a endurir les restriccions, s'han traduït en una cascada de cancel·lacions als allotjaments de la ciutat.

"Altres anys, en aquesta època, fregàvem el 70-80% d'ocupació; ara ja hem caigut fins al 20% i continuem baixant, estem en mínims històrics que no havíem vist mai", diu el president de l'Associació Hotels de Figueres, Josep Barrull, que també és el propietari del de la Rambla.

Barrull explica que la setmana passada "semblava que la situació començava a remuntar". Però que va fer un tomb a partir de dissabte, amb l'arribada de les primeres restriccions. A més, el president lamenta que "la desinformació" també ha frenat els turistes. Sobretot, els francesos. "Senten a dir que Figueres està confinada, i això no hi ajuda", lamenta el president de l'associació. "I a tot això, cal sumar-hi també tot el que s'escolta sobre un possible tancament de fronteres," hi afegeix.

Turisme estacional

A Figueres, el turisme és sobretot estacional i es concentra a l'estiu. Són visitants que hi fan estades d'una o dues nits, aprofitant que baixen cap al sud o ve pugen a França, i que aprofiten per visitar el Museu Dalí. "Si la gent no va de vacances, forçosament ens en ressentim; però és que a més, ara els turistes ho han cancel·lat gairebé tot", diu Josep Barrull.

A tot plegat, el president també hi suma la incògnita sobre què passarà en les properes setmanes. "Afrontem un futur molt incert, perquè a Figueres les ocupacions de l'estiu ens permeten afrontar l'hivern; però ara ens trobem que no tindrem aquest coixí, i la situació és molt preocupant", lamenta el president de l'Associació Hotels Figueres.

En el seu cas, a més, les restriccions li han arribat quan tot just acabava de reobrir l'hotel després del confinament obligat per la pandèmia. "Vam decidir esperar-nos una mica i engegar maquinària quan la cosa comencés a funcionar", explica Barrull. Aixecar els ERTO, desinfectar instal·lacions, aplicar els protocols... "Hem fet un esforç econòmic per adequar l'hotel, dur a terme les mesures anticovid i ara que estem oberts, ens trobem amb noves restriccions; ens sentim una mica enganyats perquè ho hem engegat tot, però no sabem per quant de temps", conclou.

Efecte dominó

"Hem de ser realistes, és un desastre", ha afirmat el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra. Els rebrots a la capital han provocat un efecte dominó i els allotjaments de tota la comarca han patit cancel·lacions. Unes anul·lacions que Gotanegra atribueix a la "desinformació" i als missatges poc clars que arriben al països emissors, especialment a França que és d'on provenen la majoria dels turistes de la comarca.

"Hem de ser capaços de poder explicar als nostres clients que amb la mascareta és possible fer unes vacances extraordinàries i que es pot fer pràcticament tot", ha apuntant el president de l'associació. Actualment, l'ocupació als allotjaments de l'Alt Empordà se situa entre el 35 i el 40%, la meitat de la que pertocaria a un juliol normal. "Hi ha hagut dies que hem tingut més cancel·lacions que reserves", ha dit Gotanegra.

Amb tot, fa una crida a l'optimisme i a seguir els recomanacions de seguretat per frenar la cadena de contagis i poder "salvar la temporada, encara que d'una manera complicada". Per al sector turístic de l'Alt Empordà, agost és un mes clau i Gotanegra confia en poder atraure turistes demostrant que els hotels i càmpings de la comarca són segurs i apliquen protocols estrictes de seguretat.

Gotanegra també remarca que aquest any les reserves van molt a última hora. "Avui és dimarts i encara no sabem com anirà el cap de setmana, però si fa bon temps i la situació es tranquil·litza, segur que la gent tornarà a venir", ha afirmat.

El sector turístic assegura que viu en una "muntanya russa" perquè quan sembla que la situació es comença a reactivar torna a arribar una nova "patacada", com ara l'aparició dels rebrots a Figueres. Miquel Gotanegra espera que les restriccions a Figueres i Vilafant tinguin resultats aviat i eviti haver d'adoptar mesures més radicals.

Els empresaris turístics no volen ni pensar en un tancament de fronteres que implicaria irremeiablement donar per acabada la temporada. "Si es tanqués la frontera s'haurien de tancar els establiments, però esperem que no s'arribi a aquest punt", ha remarcat.

De càmping amb la família

Els rebrots detectats no han acovardit la Lourdes i la seva família que han decidit continuar amb els seus plans de vacances. Cada any les passen al càmping Salatà de Roses i enguany no ha estat diferent. Van fer la reserva a principis d'any i, durant tot aquest temps, han estat en contacte permanent amb la recepció per valorar l'avenç de la pandèmia, la data de reobertura i els protocols de seguretat.

"En cap moment hem anul·lat, al contrari, després de passar unes setmanes aquí vam decidir tornar a reservar per a aquesta setmana", ha explicat Lourdes Nogué que concreta que "mai" han patit. "Patíem més per la situació a fora, aquí al càmping estem molt tranquils", conclou.