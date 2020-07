Els brots a l'Alt Empordà ja s'eleven a vuit i sumen 27 positius

Els brots a l'Alt Empordà ja s'eleven a vuit i han afectat un total de 27 persones, segons va confirmar ahir el Departament de Salut a aquest diari. El focus principal de contagi és Figueres, que acumula sis brots, i un més s'ha detectat a Vilafant. En canvi, no ha transcendit la procedència del brot restant actiu que hi ha a la comarca, una informació que Salut per ara no facilita.

El Departament va confirmar que tots els brots estan controlats, ja que cap dels focus de la comarca té més de vuit persones contagiades i per tant s'ha tallat la transmissió comunitària. També ho va recordar ahir l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que va demanar als veïns un esforç per reduir els contactes socials, ja que és on s'han confirmat gran part dels brots. Concretament, cinc dels brots han estat detectats en trobades socials o familiars, mentre que la resta s'han produït en l'àmbit laboral.

Precisament, l'hospital de Figueres, que va ser dels primers a anticipar-se a la situació, va anunciar fa una setmana que tornava a restringir les visites.

El municipi ha adoptat els últims dies diverses mesures de prevenció i restricció per contenir els contagis, ja que més enllà dels brots, durant les últimes setmanes la població ha patit un increment considerable de casos.

De fet, durant la setmana passada van sumar-ne 62, la xifra diària més elevada des de fa mesos.

A diferència dels casos aïllats que es confirmen diàriament, es considera que hi ha un brot en un lloc o municipi quan hi ha com a mínim tres persones de la mateixa cadena de contagi afectades, tant sigui a una família, la feina o altres situacions semblants.

D'aquesta manera, l'Alt Empordà concentra més de la meitat dels 13 brots que hi ha actius a la Regió Sanitària de Girona, segons va informar Salut amb dades actualitzades d'ahir. Per ara s'han confirmat 70 positius afectats pels brots arreu de tota la regió, i cap té més de vuit contagis detectats. La segona comarca amb més afectació pels brots és la Garrotxa, que compta amb tres brots, i que a diferència de l'Alt Empordà, s'han produït a tres empreses de la comarca, tal com va avançar Ràdio Olot. La resta dels brots actius es troben a la Selva i al Ripollès, un a cada comarca, respectivament, essent el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany les úniques comarques que no estan afectades (la Cerdanya forma part de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran).