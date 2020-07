Els brots a l'Alt Empordà afecten el turisme: cancel·lacions i un 35% d'ocupació a hotels i càmpings

Els brots de Covid-19 que han fet endurir mesures a Figueres i Vilafant afecten de ple el turisme i, de retruc, s'estenen a la resta de la comarca. A la ciutat, els hotels han vist com des de dissabte ja s'han cancel·lat més de la meitat de les reserves. Aquí els turistes s'hi estan una o dues nits, i aprofiten per visitar el Museu Dalí. Però arreu de la comarca, on les estades ja són més llargues, el panorama tampoc és bo. L'associació d'hostaleria diu que hotels i càmpings es mouen en ocupacions d'entre el 35 i el 40%, molt més baixes que altres juliols. El president, Miquel Gotanegra, critica "la desinformació" al voltant del coronavirus, però confia que les mesures –sobretot, l'obligació de dur mascareta- ajudin a remuntar l'agost.