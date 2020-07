L'Alt Empordà multiplica per sis els contagis

L'Alt Empordà ha multiplicat per sis els contagis per covid-19 en menys d'un mes. Segons dades del Departament de Salut que recullen el nombre de positius diagnosticats amb proves PCR, durant tot el mes de juny es van confirmar 28 casos de coronavirus, una xifra que entre l'1 de juliol i ahir ja s'ha enfilat fins als 154 contagiats. D'aquests, 101 s'han detectat a Figueres. Tenint en compte que encara falten dues setmanes perquè s'acabi el mes, la xifra pot seguir incrementant-se.

El creixement, però, no ha estat progressiu, i durant el mes de juny es van diagnosticar més casos durant les dues primeres setmanes que no pas a finals del mes. De fet, del 22 al 28 de juny no es va confirmar cap nou cas. D'altra banda, gran part del gruix dels casos diagnosticats es van detectar a Figueres durant la primera setmana del mes.

El canvi de tendència, doncs, va tenir lloc la setmana del 6 al 12 de juliol, quan es van confirmar 55 nous contagis, una xifra molt superior als 4 que s'havien notificat la setmana anterior. El dia amb més positius va ser el 9 de juliol, quan es va arribar a un pic de 14 nous casos.

A més, durant aquests dies gran part dels diagnòstics, concretament 38, es van fer a Figueres, i 6 més a Vilafant, on hi ha set brots actius que concentren 27 positius.

Una altra de les poblacions que va registrar un repunt de casos durant aquests dies va ser Castelló d'Empúries, que en va detectar 4 en tota la setmana.

Entre el 13 i el 19 de juliol els contagis van seguir escalant i pràcticament es van doblar respecte de la setmana anterior –se'n van confirmar 96– i gran part es van detectar a Figueres, amb 62 nous casos. La resta es van diagnosticar a altres municipis de la comarca, dels quals destaquen Vilafant (7), Llançà (5) i la Jonquera (4). La resta de poblacions mantenen xifres molt baixes.