Més d'una vintena d'artistes cedeixen fotos per fer arribar ajuda a un orfanat d'Uganda

Més de vint artistes de les comarques gironines han posat el seu art al servei de la lluita contra la pandèmia en un orfenat d'Uganda que sobreviu a l'escassedat d'aliments, racionalitzant els àpats un cop al dia.

La iniciativa, de l'associació figuerenca We Love Uganda va sorgir des de la complicitat del fotògraf empordanès Andrea Bolcato: «L'Art contra la covid pretén recollir diners per ajudar els nens dels països més necessitats. A través d'aquest enllaç es poden veure totes les fotos i properament es realitzarà una exposició que serà itinerant, amb les imatges».

Aquesta acció dóna continuïtat a altres activitats solidàries fetes a Figueres com ara el Festival benèfic que el gener va mobilitzar les escoles de cant, ball i teatre de la comarca. L'associació que acaba de complir el seu primer any de vida agraeix la col·laboració dels artistes i apel·la a la solidaritat per seguir ajudant l'orfenat on conviuen 45 nens i nenes.

Els artistes que s'hi han sumat fins ara són: Andrea Bolcato, Borja Balsera, Gerard Blanché, Eduard Martí, Estefania Castilla, Jaume Caixas, Montse Capel, Jordi Callol, Miquel Cornellà, Martí Dacosta, Josep Maria Dacosta, Lluís Carballo, Basili Gironès, José Luis Diaz, Josep Falgués, Quim Giró, Marcelo Caballero, Conxi Molons, Jordi Oliveres, Irene Roé, Miquel Ruiz, Cristina Vela, Albert Vilardell, Roger Lleixà, Xavi Toral, JoaKim Vila i l'ugandès Rixon Ssembatya.

Els interessats en fer una donació poden contactar al mail: weloveuganda01@gmail.com o al telèfon 665 603 383 i rebran una fotografia impresa a casa.

Més de 350 nens i nenes de l'escola orfenat New Life d'Uganda tenen dificultats per tenir cobertes les necessitats bàsiques. El centre, a la ciutat ugandesa d'Entebbe, té escassos recursos i pateixen mancances alimentàries, educatives i sanitàries que amb el covid-19 s'han vist agreujades.

Des de Figueres, l'agrupació We Love Uganda va impulsar el projecte solidari per recollir fons per a aquests nens, alguns dels quals han visitat la comarca de gira amb el New Cor Safari, pertanyent a aquesta mateixa escola, en diverses ocasions.

L'entitat recull fons per poder ajudar-los en l'alimentació però també té en marxa altres projectes com l'adequació de les instal·lacions.