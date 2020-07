La policia de Figueres ja ha interposat 76 denúncies per no dur la mascareta

La policia municipal de Figueres ja ha interposat 76 denúncies a persones que han incomplert l'obligació de dur mascareta. Ho va explicar ahir el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, en una roda de premsa on també va participar l'alcaldessa Angès Lladó. Casellas va indicar que la Guàrdia Urbana ha intensificat aquests dies els controls al carrer i a terrasses per vigilar que es compleixi la nova normativa de la mascareta, i també ha incrementat la vigilància en l'àmbit de l'oci nocturn, que ha quedat prohibit per les restriccions. El primer, per assegurar que tothom porta la mascareta obligatòria, també a les terrasses de bars i restaurants quan no s'està consumint.

Situació «controlada»

Per la seva banda, l'alcaldessa de Figueres va afirmar que la situació sanitària a la ciutat està «controlada» i va situar com a prioritari que els veïns redueixin els contactes socials. A més, Lladó va assegurar que l'adopció de mesures ha estat un «gerro d'aigua freda» per a la ciutadania i, sobretot, per al comerç i per a l'hostaleria que esperaven l'estiu «amb candeletes» per poder remuntar les pèrdues dels mesos de tancament durant l'estat d'alarma.

L'alcaldessa, però, va remarcar que les mesures són necessàries ara per frenar la cadena de contagis i evitar que la situació empitjori havent de decretar més endavant mesures més restrictives com podria ser, per exemple, un tancament perimetral. En aquest sentit, va titllar d'«irresponsable» i «desencertat» tancar fronteres ara, una opció que el govern francès va dir que no descartava.

Lladó va llençar un missatge adreçat específicament als joves perquè compleixin les restriccions. «No volem criminalitzar la gent jove, tots hem estat joves i tots hem volgut gaudir de l'estiu i sortir de festa, però necessitem que compleixin amb les mesures de protecció perquè són grans transmissors», va dir. De fet, segons va concretar, la franja on hi ha més casos positius és la que va dels 19 als 40 anys.