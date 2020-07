Palau-saverdera celebrarà el 23 d'agost la quarta edició de la caminada nocturna del Mas Ventós fins al poble, passant per l'ermita de Sant Onofre. Hi ha la possibilitat de pujar directament al mas o amb un autobús. Una vegada a dalt s'ofereix un piscolabis per a tots els participants. La baixada obre la festa d'estiu.