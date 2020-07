El sector turístic de Figueres pateix: anul·lades més del 50% de les reserves

El turisme s'espanta davant les noves restriccions a Figueres i Vilafant per frenar els contagis de covid-19. Des de dissabte passat, els hotels de la ciutat han patit cancel·lacions de més del 50% de les reserves. I l'efecte s'ha estès a tota la comarca: en hotels i càmpings, l'associació d'hostaleria registra una ocupació d'entre el 35 i el 40%, molt més baixa que altres juliols.

L'esperança de remuntar la situació que el president de l'Associació Hotels de Figueres, Josep Barrull, tenia la setmana passada, s'ha esvaït amb les noves mesures. Barrull lamenta que la «desinformació» ha frenat els turistes, sobretot francesos, que «senten a dir que Figueres està confinada». «La situació és molt preocupant», afirma el president davant un estiu «incert». I és que el turisme a Figueres es concentra a l'estiu, i per tant el sector no tindrà «aquest coixí» per afrontar l'hivern. A tot plegat, Barrull afegeix que, tot i que al seu hotel, l'hotel Rambla, han fet «un esforç econòmic per adequar-lo», ara se senten «una mica enganyats» perquè no saben quant temps podran seguir oberts.

Els rebrots de Figueres han afectat, de retruc, el turisme de tot l'Alt Empordà. El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra, qualifica la situació de «desastre». Als allotjaments de la comarca han patit cancel·lacions d'entre un 35 i un 40%, cosa que Gotanegra atribueix a missatges poc clars que arriben als països emissors de turisme, com França. Defensa que «hem de ser capaços» d'explicar que «amb mascareta és possible fer unes vacances extraordinàries». Amb tot, però, fa una crida a l'optimisme i a seguir les mesures de seguretat per «salvar la temporada, encara que d'una manera complicada», ja pensant en l'agost.

Malestar al Cap i Casal

A Barcelona, comerciants i restauradors també pateixen per les restriccions que afecten la capital per frenar la covid-19. Per això, l'associació Barcelona Oberta, que n'agrupa els eixos comercials, i el Gremi de Restauració de Barcelona, van alertar ahir en un comunicat que les mesures poden causar el tancament definitiu del 60% dels establiments, i van demanar «responsabilitat per evitar la crisi social que es derivarà de la crisi econòmica». Exigeixen a les administracions més tests i seguiment de contactes per evitar rebrots que causin un nou confinament.