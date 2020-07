Vídeo: Albiren un cetaci de 9 metres a la zona del Cap de Creus

Cap a les 7 del matí d'aquest dijous 23 de juliol, un rorqual comú ha estat jugant al costat del vaixell de pesca artesanal de Salva Manera, també conegut com a Pescaplàstik.

El cetaci, d'uns nou metres de llargada, s'ha apropat a l'embarcació situada a trenta metres de la costa i a quaranta metres de fondària, aproximadament, a la Punta dels Tres Frares, entre el Cap de Creus i el Port de la Selva.

El rorqual captat per Salva Manera

Un altre grup de navegants també han observat el cetaci aquest matí. En aquest cas, l'han vist a Cala Tavallera

L'individu adult pot arribar als vint metres, i és molt comú a la Mediterrània, per això tot fa pensar que aquest exemplar podria ser una cria. Aquesta espècie es pot observar a partir d'unes deu milles mar endins, però no és estrany que s'acostin a terra, sobretot on la costa és abrupta i els desnivells són importants, com al Cap de Creus. Tot i això, fonts especialitzades en biologia marina asseguren que caldrà fer un seguiment els pròxims dies, ja que no és habitual que una cria de cetaci viatgi sola i tant a prop de la costa.