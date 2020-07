L'Associació d'Hostaleria vol mesures per reduir l'impacte del virus

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE) demana a l'administració que faci una campanya de difusió per deixar clar que els negocis compleixen les mesures i així minimitzar l'impacte de les noves restriccions per la covid-19.

L'Associació, que aplega 500 empreses, es va reunir ahir online amb l'alcaldessa, Agnès Lladó; el segon tinent d'alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria, Jesús Quiroga, i el regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez, per conèixer de primera mà quina és la situació real a la ciutat en relació amb la pandèmia. A la reunió han assitit també representants de l'Associació d'Hotels Figueres i de Comerç Figueres.

Els empresaris han expressat la seva preocupació i angoixa per les informacions confuses que estan circulants els últimes dies sobre l'impacte de la covid-19 a la ciutat i les mesures adoptades per controlar la seva evolució. Segons han dit, aquestes informacions no ajuden el sector.