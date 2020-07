Figueres fa marxa enrere i ajorna el tancament de la Rambla dues setmanes

L'Ajuntament de Figueres ajorna dues setmanes la restricció del pas de vehicles a la Rambla durant els caps de setmana. La mesura tenia com a objectiu afavorir desplaçaments a peu durant els mesos d'estiu amb què hi ha més afluència de visitants a la ciutat i en una de les zones més concorregudes de visitants.

La restricció del pas de vehicles tenia com a objectiu dinamitzar l'activitat comercial, cultural i gastronòmica de la ciutat en els moments més àlgids: divendres, dissabtes i diumenges així com també la celebració d'esdeveniments.

Segons ha informat el govern local, amb les noves mesures aprovades pel Procicat de la Generalitat de Catalunya per prevenir contagis de la covid-19 s'ajorna dues setmanes aquesta àrea prioritària per a vianants.

L'afluència de gent ha disminuït des que es van incrementar les mesures de restricció. Els carrers del rovell de l'Ou on se situa la Rambla presenten des de dilluns menys compradors i la ciutat un trànsit menor de vehicles que permet ajornar la mesura.

La mesura s'havia d'aplicar des del 17 de juliol fins al 13 de setembre. El trànsit de vehicles estava previst prohibir-lo des de les 3 de la tarda del divendes fins a les 21 hores i de 9 hores a 21 hores dels dissabtes i diumenges.

La mesura ha suposat revifar un vell debat sobre la possibilitat de tancar al trànsit aquest cèntric espai comercial.

El govern té previst, a partir del mes de setembre, avaluar la mesura amb la possibilitat d'estendre-ho en el temps o de repetir l'experièncica l'any següent.

Tancament el mes d'agost

Si finalment les mesures de restricció per la crisi del coronavirus no s'allarguen, probablement la Rambla es tancarà al trànsit els caps de setmana durant el mes d'agost.