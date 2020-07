Primera protesta del comerç de Roses contra el top manta

Comerciants de Santa Margarida es van aplegar ahir a un punt del passeig per protestar contra el top manta que un any més ocupa aquest espai. Demanen mesures perquè la situació aquesta temporada és pitjor que altres anys per la crisi de la covid-19. A més, demanen que es garanteixin les mesures sanitàries perquè la majoria dels manters no porten ni mascaretes.

Els comerciants eren ahir una trentena perquè la majoria tenen els negocis oberts. Però la protesta està previst repetir-la cada dia a la mateixa hora fins al 16 d'agost.

Els comerciants i el govern es van reunir fa unes setmanes i el comerç va plantejar alguna mesura com peatonalitzar unes hores carrers propers al passeig, però les mesures no s'han acceptat.

El president, Ricardo Moraes, diu que la situació és molt greu aquest any amb una ocupació que ronda el 30% davant el 80% d'altres temporades. Els preocupa, a més, la seguretat de la gent per la manca de mesures sanitàries per part dels venedors il·legals.