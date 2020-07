Castelló constata un increment de violència de gènere aquest any

La Junta Local de Seguretat reunida dijous a Castelló d'Empúries va posar sobre la taula que s'ha produït un increment de violència de gènere i baralles familiars sobretot durant el període d'estat d'alarma a causa del confinament. A més, s'ha detectat que és molt present entre els joves i s'espera tractar a fons el problema. El robatori amb força ha estat un dels delictes que més ha augmentat i, per tant, la Junta va aprofundir en la necessitat de concentrar esforços per tal que disminueixi aquest tipus de delictes, que no s'han aturat durant el confinament.

Continuen mancant eines legislatives més contundents, fet que dificulta la feina als cossos que han d'actuar amb més prevenció i comptar amb la col·laboració ciutadana, diuen. Les ocupacions il·legals són una altra de les problemàtiques tractades.