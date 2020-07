L'Alt Empordà suma un nou brot a l'Armentera i ja n'acumula onze

Un brot en un comerç de l'Armentera amb quatre casos -tots lleus- ja eleva a onze els brots actius a l'Alt Empordà, tal com va confirmar ahir el Departament de Salut a aquest diari. Sobre l'origen del brot, l'alcalde del municipi, Narcís Isern, va explicar que es va originar en un comerç amb el contagi de diversos treballadors, i que tots els afectats estan aïllats i amb símptomes lleus. Fa dos dies ja havia saltat una primera sirena al municipi amb la detecció de dos positius, però perquè es tracti d'un brot és necessari que hi hagi tres casos d'una mateixa cadena de contactes.

Amb aquest, el Departament de Salut va confirmar ahir que la comarca compta amb onze brots actius, dels quals 8 són a Figueres, que és el principal focus de contagi. De fet, la comarca acumula el 65% de tots els que s'han confirmat a la Regió Sanitària de Girona, que ja s'eleven a disset i sumen 87 afectats. L'afectació per comarques és molt desigual, i la segona comarca més afectada és la Garrotxa, que manté els tres brots actius i tots d'origen laboral. A la Selva hi ha dos brots, un dels quals a Lloret de Mar amb tres casos confirmats d'origen familiar i cinc més en estudi. L'últim brot és al Ripollès. Tots els brots estan controlats i cap té més de sis casos. Els nous afectats amb coronavirus a la Regió Sanitària de Girona segueixen per damunt de la vuitantena diària per segon dia consecutiu, tal com va confirmar Salut ahir, però va els nous contagis -86- van a la baixa -33 menys- respecte de l'últim balanç, que va registrar la xifra més alta de contagis en tres mesos amb 119 casos.

Les defuncions segueixen estables des de fa diversos dies, i ja s'han donat. 2.788 altes des de l'inici de la pandèmia.

Ahir es van notificar cinc nous ingressos, fet que confirma una tendència a l'alça, 25 en total. A més, set persones estan a l'UCI. L'Hospital de Figueres acumula nou pacients amb coronavirus.

Pel que fa als professionals afectats, n'hi ha deu de baixa, i 21 més estan aïllats com a sospitosos.



Dades de Catalunya

El ritme de contagis per coronavirus no s'atura a Catalunya. Malgrat que han baixat respecte a dijous, les dades segueixen sent molt desproporcionades. A principis de mes se'n registraven pocs centenars cada dia i, en canvi, des d'aquesta setmana que se n'han notificat més de mil cada dia. Segons l'últim balanç de Salut, Catalunya va sumar 1.343 nous casos ahir i el total ja s'eleva a 88.234.

Del total de nous casos, 1.003 s'han diagnosticat amb prova PCR. D'aquests, 256 pertanyen a la Regió Metropolitana Sud (126 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat), 251 a la Regió Sanitària de Lleida (197 al Segrià per PCR) i 224 a la regió de Barcelona ciutat (223 per PCR a la capital catalana). La Regió Sanitària Metropolitana Nord suma 148 nous positius per PCR o epidemiològicament. Pel que fa a les morts, les funeràries en van reportar tretze més i la xifra total és de 12.674.



Retrospectiva de casos

Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'inclouen els tests serològics, a tot Catalunya s'han registrat 140 casos corresponents al 23 de juliol, 840 al 22 de juliol, 1.135 al 21 de juliol, 850 al 20 de juliol i 391 al 19 de juliol.