Una xarxa solidària per lluitar contra la pobresa a l'Alt Empordà

En una comarca com l'Alt Empordà, amb una forta dependència del sector serveis, centenars de famílies s'han trobat des del mes de març en una crisi econòmica i social, no només sanitària. Enmig d'aquest context, un grup d'empordanesos ha creat una nova entitat social per cobrir les necessitats alimentàries bàsiques d'urgència de les persones en situació de vulnerabilitiat. Batejada amb el nom de la Xarxa, són una quarantena de voluntaris que han arribat a atendre mig miler de persones i que s'estén per diversos pobles de l'Alt Empordà.

L'aturada del territori i dels negocis vinculats al sector serveis, que ocupa 8 de cada 10 treballadors en actiu a la comarca, va deixar en una difícil situació les famílies que en depenien. Un dels últims casos gestionats per la Xarxa, i que posa en evidència la precarietat amb què s'han trobat, és el d'una família amb un dels fills ingressat a l'hospital Vall d'Hebron i que no disposava de recursos per afrontar l'estada dels pares a Barcelona, que no havien cobrat correctament les prestacions de l'ERTO. Gràcies a les donacions han aconseguit 385 euros per sufragar-ne les despeses.

L'entitat es defineix com una «xarxa de suport mutu» i fa trobades per tractar aspectes laborals o d'habitatge. Actualment atén 115 famílies, però hi ha setmanes que han arribat a les 130. «Vam començar amb donacions de particulars, fent recollides d'aliments com ara verdura, fruita o carn», explica la Núria Ramos, membre de la Xarxa. I afegeix que molts productors d'horta els permeten espigolar els productes que no comercialitzen.

La tasca de la Xarxa és possible gràcies a la participació dels establiments col·laboradors que donen aliments i productes bàsics. A tall d'exemple, la setmana del 6 al 13 de juliol, la Xarxa va fer possible el subministrament d'aliments a 452 persones, de les quals 265 adults i 187 infants. Eren famílies de catorze municipis de la comarca. L'entitat ha crescut amb el boca-orella i té col·laboradors vinculats amb el món social i educatiu repartits pel territori.

Els integrants de l'entitat són persones vinculades al moviment associatiu de Figueres i l'Empordà. En veure que el confinament «anava per llarg» i que moltes famílies es trobaven sense opcions de treballar i d'altres que no cobraven els ERTOs van començar a desplegar la xarxa solidària. L'entitat ha atès famílies que ja estaven sota el paraigües dels Serveis Socials o de Càritas i Creu Roja i d'altres que mai havien sol·licitat ajuda.

Des de l'entitat, la Núria Ramos, assegura que Serveis Socials tenen els seus protocols i es queden «moltes necessitats sense cobrir». «Ens hem trobat amb gent que durant el confinament no podia trucar a Serveis Socials perquè no tenia saldo al mòbil», destaca.

Un suport per a les famílies

Tot i això, des de la Xarxa subratllen que la seva tasca és la de socórrer les persones que no tenen prou ajuda, en lloc de cobrir el que Serveis Socials o Càritas no cobreix. Així, part de la seva tasca es focalitza a complementar l'ajuda que alguns ja reben dels centres de distribució d'aliments amb la recollida de productes frescos que prioritzen que siguin quilòmetre zero. Des de la Xarxa asseguren, a més, que els Serveis Socials tenen «un cert poder» sobre les famílies que ells no exerceixen, com ara «la por que els puguin arribar a prendre els fills». Ramos assegura que amb ells, les famílies no tenen aquesta pressió i que s'ha creat una xarxa «des de la confiança i el suport mutu». «No qüestionem les persones que atenem, mirem amb què les podem ajudar i entren a formar part de la xarxa», explica. L'entitat assegura que no ha tancat la porta a ningú i que, un cop se superi el coronavirus, l'entitat seguirà treballant.