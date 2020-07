Figueres aprova les càmeres al subsol de la Rambla i al centre

La Rambla de Figueres, sota la qual hi haurà càmeres

La Rambla de Figueres, sota la qual hi haurà càmeres conxi molons

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment el projecte per a la instal·lació de càmeres de videovigilància al subsol de la Rambla i als carrers del Rovell de l'Ou per millorar la seguretat en aquest punt. El projecte té un pressupost de 67.269 euros. El projecte s'exposa ara al públic durant un mes.

Amb l'aprovació es tira endavant una ampliació dels punts de la ciutat que comptaran amb videovigilància. En aquest cas amb vuit càmeres més que se situaran al centre de la ciutat.

Un dels punts és el subsol de la riera Galligans que transcorre coberta per la ciutat, al centre sota la Rambla. Són dos quilòmetres de túnels subterranis, des de l'estació del TAV fins a la carretera de Llançà.

La Guàrdia Urbana s'encarrega de patrullar o controlar les galeries. En presentar la proposta el regidor de Seguretat Ciutadana del moment Quim Felip va posar de manifest que es tracta d'un lloc «molt sensible» i per això cada dia una parella de la Policia Local la patrulla. Amb les càmeres es podrà fer a distància i garantir la seguretat en aquest punt.

D'altra banda, s'espera situar-ne en alguns dels carrers del conegut com Rovell de l'Ou, els carrers més comercials de la ciutat, al voltant de la Rambla. La decisió es va prendre després de diverses onades de robatoris als establiments comercials.

La mesura d'instal·lar videovigilància s'ha anat aplicant progressivament a diferents punts de la ciutat. Les primeres es van situar en aparcaments conflictius com el de la Salle i han continuat per zones com el Sector Oest de la ciutat.