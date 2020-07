Dos excursionistes de Maçanet graven per primer cop un os rentador a Catalunya

Unes càmeres nocturnes han gravat a Maçanet de Cabrenys i per primer cop a Catalunya al medi natural un os rentador. Es tracta d'una espècie invasora carnívora que pot perjudicar greument la fauna autòctona. A més, té la capacitat de transmetre als humans malalties com la ràbia. Es creu que la majoria dels que són al medi natural han estat mascotes abandonades o que s'han escapat.

Les càmeres les van col·locar dos socis del Centre Excursionista Maçanetenc, Xavier Turró i Lluís Genover, per tal de gravar la fauna autòctona de l'Empordà, segons avançava ahir Rac1.

La van instal·lar en una zona boscosa del terme municipal de Maçanet de Cabrenys amb una pràctica que es coneix com la pràctica del fotoparament. Uns sensors detecten el moviment dels animals i l'aparell instal·lat grava durant un temps determinat tot allò que passa pel davant.

Xavier Turró explicava a l'emissora que es tracta d'una zona boscosa rica en altres tipus de mamífers i que es van col·locar les càmeres «per donar-los a conèixer perquè molts són nocturns, no es veuen, i no copsem la seva presència».

La idea era gravar-los per anar estudiant una mica els seus hàbitats i a finals d'agost esperaven fer una xerrada a la població per compartir-ho. D'aquesta manera, se sensibilitzava també de la riquesa de la zona. Però la sorpresa va ser trobar-se la imatge de l'os rentador el 22 de juliol. El mateix exemplar, un adult, se'l va poder gravar en dues càmeres diferents.

Fins avui no se l'havia vist al medi natural de Catalunya.

L'animal és una espècie invasora que és pròpia de l'Amèrica del Nord i Central.

Turró explicava a Rac1 que «no se sap d'on ha arribat l'animal», que «a Catalunya és excepcional i només es té constància de dos albiraments al nostre territori», a Molins de Rei (2001) i Mataró (2010), segons es consta a l'informe 2013 del projecte Exocat, editat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Els dos socis del centre excursionista primer el van confondre amb altres espècies. Es va consultar als experts que van determinar que es tractava de l'os rentador.

Segons la fitxa d'aquest carnívor, elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, es tracta d'un animal categoritzat com a «molt agressiu» quan se sent amenaçat i com a possible portador de la ràbia.

Turró relata que «pel que sembla, la immensa majoria dels indiviuds que es troben en llibertat venen de ser mascotes que o bé s'han escapat o s'han alliberat. Gent que l'ha tingut potser era petita i quan ha crescut o no ha interessat o s'ha escapat».

Nocturn i pot ser agressiu

Afegeix que es tracta d'un animal difícil de tenir-lo com a mascota perquè és molt actiu, d'hàbits nocturns i pot arribar a ser agressiu.

Segons els experts, la presència d'aquest animal al nostre entorn pot perjudicar greument altres varietats autòctones com la guineu, el teixó o la llúdriga, amb els quals competeix per l'aliment.

Els dos aficionats al fotoparament van posar en coneixement del Govern, a través del Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, la localització d'aquest exemplar d'os rentador en aquestes muntanyes de Maçanet de Cabrenys.