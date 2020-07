Gimnasos de Figueres reobren criticant que els fessin tancar tot i complir «totes les mesures»

Gimnasos de Figueres han reobert aquest dijous criticant que els fessin tancar el 20 de juliol arran de les restriccions adoptades per frenar els rebrots de covid-19 a la ciutat. Els centres esportius defensen que compleixen escrupolosament amb "totes les mesures" de seguretat contra la pandèmia i remarquen que no són una font de contagi. Després del confinament, haver de tornar a abaixar la persiana va ser un gerro d'aigua freda per als gimnasos. "Quan ja estàvem tornant a agafar el ritme, vam haver de tornar a tancar", lamenta la responsable de FitFigueres, Carla Parra, que exposa que això acaba generant "por" entre els usuaris. L'ajuntament estudia les cautelars del TSJC i, per ara, manté tancats els equipaments esportius i culturals.