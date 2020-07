Joc de Cartes de TV3 prepara a Figueres un programa de la nova temporada

El programa Joc de Cartes de TV3 ja està preparant la pròxima temporada i sembla que comptarà amb restauració altempordanesa. Aquest matí diversos veïns de Figueres han vist a l'equip del programa circulant i gravant per la ciutat. A més, el gimnàs CrossFit Galatea va compartir ahir una imatge al seu perfil d'Instagram on es veia el presentador del programa, Marc Ribas, fent una visita a les instal·lacions del box figuerenc.



La visita de l'equip de Joc de Cartes ha causat molta expectació a la ciutat i ha sigut freqüent trobar a les xarxes socials imatges del cotxe a diferents punts de Figueres. Fins i tot hem pogut saber que part de l'equip ha pres un cafè al Dalicatessen, qui ha agraït molt la seva visita. O que s'han allotjat a l' Hotel Duran, perquè la gent del programa "sap on cal anar a menjar i dormir bé!", presumien des de l'establiment.





Joc de cartes

Joc de cartes és un programa de TV3 presentat per Marc Ribas en quède tot Catalunya. Cada setmana s'enfronten quatre restaurants de la mateixa zona i amb el mateix tipus de cuina. Els propietaris de cada restaurant són els jutges i han de valorar la competència, mentre Marc Ribas te el vot decisiu per determinar quin restaurant és el millor dels quatre.Durant el concurs no només es tindrà en compte la proposta gastronòmica de cada establiment, sinó que també es valoraran l'espai, el servei, la cuina i el preu del restaurant. Aquest concurs és l'adaptació del format "My restaurant rocks", un programa impulsat per Red Arrow International que ja s'ha adaptat a Itàlia, Alemanya i França.