Restringeixen l'accés a una cala per una alga invasora

La Generalitat ha restringit aquesta estiu el fondeig a cala Galladera de Cadaqués per la presència d'una alga invasora, la Caulerpa Cylindracea. Aquest cap de setmana els Agents Rurals han denunciat una embarcació que hi fondejava. No es permet fondejar-hi per evitar que l'alga es propagui. Amb el fondeig s'aniria escampant l'alga i es posa en perill altres espècies, com ara la posidònia. S'enganxa a les àncores, per exemple, es transporta a un altre punt i ràpidament es torna a estendre. Causa greus impactes ecològics sobre les comunitats autòctones i pot arribar a modificar l'hàbitat on s'ha instaurat.

La zona on es va localitzar l'embarcació és la cala Galladera i està totalment senyalitzada amb una zona de boies, on queda clar, asseguren fonts del cos, que és una àrea protegida. Aquesta alga preocupa molt als experts del medi ambient perquè és molt nociva.