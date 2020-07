Frustrat el robatori d'un camió perquè la banda de lladres se salta un stop

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Garrigàs un home que havia robat la càrrega d'un camió a l'AP-7 a l'àrea de servei de Garrigàs. Se'l va descobrir perquè se'l va aturar després de saltar-se un stop. La policia ha pogut recuperar el material sostret: aparells d'aire condicionat.

Es tracta d'un home de 48 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Tordera (Maresme) a qui se l'acusa de ser presumpte autor d'un delicte de furt a interior de vehicle.

Els fets es van produir la tarda del dia 26 de juliol, quan agents de la comissaria de Figueres estaven patrullant per l'N-II al PQ. 742, i van haver de fer una maniobra per tal d'evitar la col·lisió amb un vehicle turisme que s'incorporava sense respectar el senyal de stop. En aturar el vehicle, tres homes van baixar ràpidament i van fugir a peu cap a una zona boscosa. `

Els agents van poder impedir que el conductor d'aquest vehicle pogués fugir.

Paral·lelament, els agents van observar com d'una furgoneta estacionada a pocs metres en va sortir corrents un altre home en la mateixa direcció que els escapolits. Els agents van poder comprovar que la furgoneta constava com a sostreta i a l'interior van localitzar-hi dotze aparells d'aire condicionat.



Roben aires condicionats

Mentre els agents feien comprovacions, va aparèixer un testimoni que va informar els agents que havia vist com carregaven els aparells d'aire condicionat que prèviament havien sostret d'un camió durant la matinada de l'àrea de servei de Garrigàs, a l'autopista AP-7.

Els agents van detenir el conductor del turisme per la seva relació amb els fets. La policia ha obert una investigació per tal d'identificar i detenir la resta de persones relacionades amb els fets. El dia 27 de juliol el detingut, amb diversos antecedents per fets similars, va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Figures que en va decretar la llibertat amb càrrecs.