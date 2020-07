L'Escala cedeix dos espais a artistes locals per fer-hi exposicions

L'Ajuntament de l'Escala ha decidit cedir temporalment dos espais per tal de donar visibilitat als artistes locals tenint en compte que es tracta d'un estiu atípic per les mesures per la COVID-19. Així, s'han programat diverses exposicions quinzenals des d'aquesta setmana i fins a l'octubre, per les quals passaran una desena d'artistes.

Els dos espais en què es podrà veure aquesta programació són l'edifici de la casa del Gavià, al nucli urbà, i el castell carolingi de Sant Martí d'Empúries.

Les dues primeres exposicions seran les del pintor Marc Torrent (del 31 de juliol al 16 d'agost al castell Carolingi) i l'il·lustrador Carles Roman (del 3 al 16 d'agost a la casa del Gavià).

Altres artistes escalencs o que viuen actualment a l'Escala que passaran per aquestes sales seran Abel Quintana, Chloé Tiravy, Montse Palet, Beni Ballesta, Margarida Genorés, J.P. Zingre i Gregorio Maestre «Gori».

El regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López, remarca que «aquesta és una de les accions que es va preveure al pla de xoc econòmic que va aprovar l'Ajuntament i el nostre objectiu és ajudar aquests artistes a mostrar la seva obra».

El regidor de Cultura no descarta que un cop acabi aquesta primera tongada d'exposicions, en funció de quina sigui la valoració de l'acció, se'n puguin programar d'altres de cara a la tardor i hivern.