Presenten el projecte d'un aeròdrom a l'Escala

L'Ajuntament de l'Escala ha tramitat el projecte de construcció d'un aeròdrom entre la zona de les Corts i el camp dels Pilans i Viladamat. El projecte d'un particular està sent estudiat pels departaments que cal que l'avaluïn de la Generalitat. En aquest moment està a Medi Ambient. L'Ajuntament, però, creu que serà inviable.

El regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, en declaracions a l'emissora local després del ple celebrat aquesta setmana, on encara no hi havia públic, va exposar la proposta per la qual va preguntar ERC.

Segons Bofill, «és viable urbanísticament» però hi ha circumstàncies de l'entorn que podrien suposar un entrebanc. En primer lloc està situat molt a prop dels parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i el del Montgrí i el Baix Ter. I, a més, hi ha un aeròdrom molt a prop. Creu que els dos factors podrien fer-lo inviable. Però «a dia d'avui el tràmit està a Medi Ambient i hauran de fer els informes corresponents», deia el regidor, per desenvolupar-los en els propers mesos.