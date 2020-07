Bolca una barca de lloguer a l'Escala amb tots els tripulants

Un zodíac de lloguer ha bolcat aquest migdia a l'Escala amb tots els tripulants.

L'accident marítim ha tingut lloc cap a tres quarts d'una del migdia. Els Bombers voluntaris de l'Escala s'han mobilitzat amb la seva embarcació, així com una dotació terrestre i s'ha activat Salvament Marítim.

Sortosament l'accident no ha anat més enllà perquè una embarcació ha pogut socórrer els tripulants i cap d'ells ha resultat ferit.

Amb tot però, fonts dels Bombers destaquen que els Bombers voluntaris de l'Escala han treballat a la zona dels fets per senyalitzar-la, ja que és una àrea de pas i perquè no hi hagi problemes amb el trànsit marítim. Bombers i Salvament estan valorant com fer el reflotament de l'embarcació.

Aquesta zodíac és una embarcació semirígida que es pot tripular sense tenir cap mena de titulació.