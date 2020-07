Detenen un lladre reincident per assetjar una noia de 14 anys a Roses

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre multireincident per assetjar sexualment una adolescent de 14 anys a Roses. Els fets van tenir lloc aquest dimecres al vespre al carrer Riera Ginjolers. El delinqüent, que és un vell conegut de la policia, va començar a seguir la menor mentre li feia insinuacions sexuals.

La nena va poder desempallegar-se'n i va aconseguir refugiar-se en un establiment, des d'on va demanar ajuda i van alertar la policia. Gràcies a la descripció que va donar de l'assetjador, els Mossos el van poder arrestar poc després al mateix carrer.

El detingut, un marroquí de 38 anys, acumula nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni. Fins ahir a la tarda tes trobava a comissaria pendent de passar a disposició judicial.

Els fets van tenir lloc poc després d'un quart de vuit del vespre. Una menor de 14 anys caminava pel carrer Riera Ginjolers de Roses quan aquest home se li va acostar i li va començar a fer insinuacions sexuals.

L'home va començar a seguir l'adolescent pel carrer i, fins i tot, va arribar a agafar-la del braç per provar d'endur-se-la a la força.



Refugiada a un establiment

La menor va poder desempallegar-se'n i va córrer a refugiar-se en un establiment de la zona.

Allà va demanar ajuda i els propietaris del local van alertar la policia. Gràcies a la descripció que va fer de l'assetjador, els Mossos d'Esquadra el van poder atrapar poca estona després al mateix lloc.

El detingut acumula nombrosos antecedents per diversos fets delictius. Cap d'ells per delictes sexuals, però al seu historial sí que li consten un reguitzell de detencions per robatoris, furts, amenaces o atemptat contra agent de l'autoritat.

L'home, a qui s'imputa un delicte d'assetjament sexual, és marroquí i té 38 anys. L'últim domicili conegut que li consta és a Albanyà. Es troba a comissaria pendent de passar a disposició judicial.