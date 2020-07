L'Escala posa en servei el nou camp de boies a la zona del Cargol

L'Ajuntament de l'Escala ha posat en servei aquesta setmana el nou camp de boies de la zona del Cargol per protegir la posidònia propera a aquesta roca situada entre Empúries i la Platja.

En total s'han instal·lat setze boies que estan situades entre aquest espai i les platges d'Empúries. La instal·lació s'ha endarrerit uns dies respecte de les previsions inicials pel fet que s'ha hagut de descartar fixar les boies amb claus, perquè a pocs centímetres de profunditat sota la sorra apareixia la roca mare. Així, finalment s'ha optat per col·locar morts de formigó aprofitant clapes on no hi ha posidònia. Només poden fer ús d'aquest camp de boies embarcacions de fins a vuit metres d'eslora.

Paral·lelament, l'àrea de Medi Ambient ha iniciat una campanya per conscienciar els usuaris d'embarcacions de la importància de la posidònia.