Masquef eludeix les restriccions de Figueres i es planta tres dies a Mallorca

El portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Ajuntament de Figueres, Jordi Masquef, va marxar tres dies a Mallorca, de manera que hauria ignorat les recomanacions de confinament que el Procicat –el comitè designat per la Generalitat per gestionar la pandèmia– va dictaminar el 19 de juliol passat davant l'augment de brots de covid-19 a Figueres i Vilafant.

Masquef, que ha criticat durament al govern local (format per ERC i PSC) d'ençà que es va conèixer el repunt de casos a Figueres i Vilafant, hauria ignorat les recomanacions dels experts que demanaven als ciutadans que no sortissin de casa si no era per motius imprescindibles i que han representat una reducció de l'aforament dels bars i restaurants del municipi al 50%, entre d'altres, i hauria marxat amb uns amics –entre el 24 i el 27 de juliol– a les illes Balears, concretament a Mallorca. Cal recordar que poc després de conèixer el brot de casos de covid-19, el grup municipal de JxCat va destacar en un comunicat, conegudes les recomanacions del Procicat, que «la prioritat ha de ser protegir la salut».

Interpel·lat sobre aquests fets, el regidor va respondre a Diari de Girona que el viatge responia a «un compromís privat adquirit fa temps».

Hores més tard, el mateix regidor va fer un comunicat al seu compte de Facebook afirmant que «he hagut de fer per un compromís personal un viatge llampec a Mallorca» i mostrava preocupació per la situació que viu el sector turístic balear: «Aquests últims dies he hagut de fer per un compromís personal un viatge llampec a Mallorca i allà encara és més evident la cruesa de la crisi turística i econòmica».

D'altra banda, Masquef, que també és diputat a la Diputació de Girona i vicepresident del Patronat de Turisme de la Costa Brava, també ha sigut un dels impulsors de la campanya Jo em planto a l'Empordà, per promoure el turisme de proximitat a la comarca. De fet, el passat mes de juny publicava a les xarxes socials un missatge acompanyat del vídeo de la campanya publicitària que deia: «Aquest estiu, més que mai, #JoEmPlantoalEmporda! I vosaltres?».



Un regidor d'ERC, a Alacant

Qui tampoc és planta a l'Empordà és el regidor d'Educació de Figueres, Josep Alegrí (ERC), que també hauria marxat de vacances, en aquest cas a Alacant. Fonts municipals van admetre que el republicà tampoc es troba a la capital de l'Alt Empordà i que està «de vacances» des de fa «uns dies», coincidint amb l'anunci del Departament d'Educació que aquesta setmana ha comunicat la retirada de la prestació de les targetes moneder que la Generalitat estava prestant els darrers mesos com a equivalent a les beques de menjador per a famílies amb infants en situació de vulnerabilitat.