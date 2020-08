Bolca una barca de lloguer a l'Escala amb els tripulants a bord

Una zòdiac de lloguer va bolcar ahir al migdia a l'Escala amb tots els tripulants a sobre. Una segona embarcació els va poder treure de l'aigua sense que ningú resultés ferit.

L'accident marítim va tenir lloc cap a tres quarts d'una del migdia. Els Bombers voluntaris de l'Escala es van mobiliar amb la seva embarcació, així com una dotació terrestre i es va activar també l'embarcació de Salvament Marítim.

Sortosament l'accident no ha anat més enllà perquè una embarcació ha pogut socórrer els tripulants i cap d'ells va resultar ferit.

Amb tot, però, fonts dels Bombers van destacar que els bombers voluntaris de l'Escala van treballar a la zona dels fets per senyalitzar-la, ja que és una àrea de pas i perquè no hi hagués problemes amb el trànsit marítim. Bombers i Salvament van valorar posteriorment com abordar el reflotament de l'embarcació.

Aquesta zòdiac és una embarcació semirígida que es pot tripular sense tenir cap mena de titulació. Els accidentats haurien sortit de la zona del port i es van accidentar poc després davant la costa del centre urbà.