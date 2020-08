Figueres té més de la meitat dels hospitalitzats pel virus de Girona

L'hospital de Figueres té actualment setze pacients ingressats per coronavirus, la meitat del total de la Regió Sanitària de Girona, on n'hi ha 35 entre tots els centres sanitaris, nou dels quals estan crítics i un, semicrític. Concretament, a Figueres en només una setmana els pacients s'han pràcticament duplicat, ja que el divendres de la setmana passada n'hi havia nou. La bona notícia, però, és que n'hi ha dos menys que la darrera actualització, el dimecres passat, quan l'hospital va arribar a tenir dinou ingressats. A més, des de dimecres s'han donat vuit altes.

Aquest augment d'ingressos és una de les conseqüències de l'elevat nombre de contagis que s'està produint en les darreres setmanes. Ahir, la Fundació Salut Empordà va informar que des de l'1 de juliol ha registrat 73 casos positius de coronavirus, que se sumen als 349 diagnosticats des del març fins al juny. Durant el pic de la pandèmia, l'Alt Empordà va ser una de les comarques gironines menys castigada pel virus, juntament amb el Ripollès. En canvi, des que s'hi van començar a identificar brots a principis de mes, s'ha convertit en una de les més afectades de Catalunya.

De fet, dijous el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, va admetre «preocupació» per la situació a l'Alt Empordà, ja que «no s'aconsegueix doblar la corba de nous casos». Ahir, Quim Torra també explicava que, malgrat que la situació a Catalunya és estable, hi ha «tensió a Lleida i Figueres».

Segons l'Agència de Qualitat Pública de Catalunya (AQuAS), d'acord amb les dades de la setmana passada, l'Alt Empordà és la quarta comarca amb el risc de rebrot més alt de Catalunya, amb una quantitat de 418,49. Aquesta dada permet valorar el creixement d'una epidèmia, ja que mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i està relacionada amb la probabilitat d'aparició de nous brots epidèmics. Per davant, hi ha el Segrià (629,4), la Noguera (476,21) i el Pla d'Urgell (447,51). Tenint en compte la demarcació de Girona, molt per sota hi ha el Ripollès (71,51), la Selva (49,14), la Garrotxa (42,7), el Gironès (37,53), el Pla de l'Estany (27,52) i, per últim, el Baix Empordà (25,83) i la Cerdanya (10,15), que no forma part de la Regió Sanitària de Girona. Quant a nous casos, l'Alt Empordà és la cinquena de Catalunya que en va sumar més del 21 al 27 de juliol, un total de 210.

Finalment, quant als municipis, Figueres (874,31) i Vilafant (705,56) estan al capdavant de Catalunya en risc de rebrot. En aquest sentit, el tribunal del Contenciós número 2 de Girona ha ratificat prorrogar quinze dies les mesures de restricció de l'activitat de la població en aquestes dues localitats.

Situació a Girona

Tenint en compte el recàlcul de la nova plataforma de l'AQuAS, ahir a la Regió Sanitària de Girona es van notificar 68 casos nous i una mort més. Salut ja no facilita l'informe retrospectiu diari, per tant, no es pot saber quin dia exacte es van diagnosticar els positius ni quan es van produir les víctimes. A partir d'ara, l'anàlisi més exhaustiva es farà per setmanes.

Quant al risc de rebrot, la Regió Sanitària de Girona té el quart més alt, per darrere de Barcelona, Lleida i Terres de l'Ebre.