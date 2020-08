L'Escala va commemorar els 150 anys del naixement del músic Josep Vicens i Juli, conegut com l'Avi Xaxu, amb el concert «Xaxu: de la tradició a la innovació», a càrrec de la Principal del Llobregat, dirigida per Marcel Sabaté. El concert es va portar a terme a la Pèrgola de plaça Catalunya amb un aforament per a 250 persones. L'acte va estar presentat per Jordi Gallegos.