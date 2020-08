Roses, desbordada pel top manta

El top manta ha desbordat un any més l'Ajuntament de Roses, que des de fa anys intenta frenar aquesta activitat que perjudica greument el comerç del municipi. Aquest any hi ha menys venedors, però s'hi afegeix el problema de la COVID-19. El comerç i alguns grups de l'oposició demanen mesures, però el govern admet que està al límit de les seves capacitats. Mentrestant, els manters venen sense complir les mesures sanitàries i es tem que pugui sorgir un brot. El regidor de Seguretat, Joan Plana, insta a reclamar a administracions superiors. La Policia Local fa comisos setmanalment amb col·laboracions puntuals de Mossos i Guàrdia CIvil per interceptar la mercaderia abans d'arribar al passeig.

Uns cent cinquanta venedors es concentren cada vespre al passeig, al mateix espai de sempre, al que des de fa anys es fan seu cada estiu. Els turistes remenen els productes que, mentre als establiments legals han de passar les mesures estrictes de desinfecció, aquí es tornen a posar a la venda immediatament. Les mesures de seguretat no es controlen, com tampoc l'ús de les mascaretes o el gel hidroalcohòlic. En molts moments del dia, els venedors tenen les mantes enganxades una al costat de l'altra.

El regidor de Seguretat, Joan Plana, ja posava de manifest a Diari de Girona després de la primera reclamació dels comerciants que la venda ambulant és il·legal i, per tant, no compleix amb les normes.

«S'ha preocupat de les mesures sanitàries, de la separació, de si porten mascaretes?», demanava el regidor del PP, Manel Escobar, durant el darrer ple ordinari, i es preguntava «qui serà el responsable si surt un focus d'allà». Les crítiques també van arribar per part de la regidora de Cs, Maribel Machado.

Des de l'Associació de Comerciants de Santa Margarida, el seu president, Ricardo Moraes, recordava una vegada més la gravetat de no complir amb les mesures. En aquest sentit, va explicar que en unes imatges enregistrades fins i tot es pot veure un venedor mossegant les bosses per obrir els productes.



Mesures i diàleg

Els comerciants reclamen mesures i diàleg i des del 22 de juliol es manifesten diàriament al passeig. Estan preocupats per les greus pèrdues per al comerç local i per les mesures sanitàries.

El regidor de Seguretat, durant el ple celebrat dimecres, va ser clar a l'hora de posar sobre la taula que estan desbordats des de fa anys i que, ara, a qui tocar reclamar és a altres administracions superiors que tenen més marge per a actuar. «Fa molts anys que Roses aboca tots els recursos, energies i esforços per gestionar el top manta, i és cert que el problema és més greu que altres anys, però entenc que s'ha de traslladar a les administracions que poden», va manifestar el regidor.

Plana va explicar que des dels Mossos d'Esquadra consideren que ha d'actuar la Policia Local, i l'Ajuntament no hi està d'acord. «És cert que el top manta infringeix ordenances municipals, però l'ordre públic és competència de Mossos, i a prevenció de la COVID-19 és de Mossos», deia el regidor, tot instant a incrementar la col·laboració.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va afegir que aquest cos té problemes d'efectius. Qui també col·labora intentant interceptar la mercaderia abans d'arribar al passeig és la Guàrdia Civil.

De fet, aquesta és l'estratègia que es manté. Diverses vegades a la setmana es porta a terme el comís de mercaderia. «El nombre de venedors és més baix, però, malgrat això, el nombre de decomisos és importantíssim, molt gran, i podreu veure que l'activitat que fa la Policia Local és frenètica», posava de manifest el regidor. La Policia Local té controlats els punts des d'on surt la mercaderia cap al passeig marítim i l'intercepten abans d'arribar-hi. Tots els cossos policials són conscients que actuar al passeig suposaria un enfrontament directe amb els venedors que podria generar situacions complicades.

El problema del top manta s'arrossega des de fa anys sense que fins ara cap administració hagi trobat una solució. Els manters arriben a centenars. S'espera que durant l'agost s'incrementin, malgrat aquest estiu és atípic.

S'han pres, doncs, tota mena de mesures, però els municipis afectats continuen sentint-se sols per abordar aquesta problemàtica econòmica i social.