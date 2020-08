Salut adverteix que el risc de rebrot a Figueres és ascendent i molt alt

La regió sanitària de Girona suma 84 nous casos de covid-19 confirmats per PCR i en registra 6.405, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 8.421 (92 més en les últimes 24 hores) si es tenen en compte totes les proves. Tot i aquests nous casos, tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació tendeixen a la baixa.

La situació més preocupant a la regió segueix a la capital de l'Alt Empordà, on les autoritats sanitàries adverteixen que el risc de rebrot és ascendent i molt alt. Se situa en 761,37 en el període entre el 23 i el 29 de juliol, quan era de 590,71 en l'interval entre el 16 i el 22 de juliol. La velocitat de propagació és d'1,47, lleugerament per sota de l'1,52 de set dies anteriors, mentre la taxa de confirmats per PCR puja de 243,44 a 275,19.

Són taxes molt elevades si les comparem a les del conjunt de Catalunya, sobretot pel que fa al risc de rebrot, que a Figueres és gairebé 4 vegades superior al català.

Respecte al balanç del departament de 24 hores abans, el nombre casos confirmats a Figueres són 508 per PCR, 29 més, i 593 amb totes les proves (29 més).