L'alcaldessa de Figueres lamenta «l'estigmatització» de la ciutat: «És segura»

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, lamenta "l'estigmatització" de Figueres arran de la pròrroga de les mesures restrictives i remarca que no s'han endurit sinó que s'han "flexibilitzat". En aquest sentit, ha recordat que es mantenen les implementades el 20 de juliol per frenar l'expansió de la pandèmia però que s'obre la possibilitat de fer noves activitats com ara les culturals i esportives –amb un 50% de l'aforament- o l'obertura d'espais de culte, amb un 33%.

Lladó ha explicat que en 15 dies la taxa d'incidència de contagi ha passat del 4 a l'1,2 i que durant les properes dues setmana l'objectiu assolir una situació "òptima". "Les mesures han funcionat, els establiments han fet la feina i Figueres és una ciutat segura", ha insistit.

A la ciutat, la Guàrdia Urbana ja ha posat fins ara més de 200 denúncies per no dur mascareta. Aquest dilluns, tant els carrers del centre com les terrasses estaven relativament plenes. La imatge de gent passejant amb mascareta se suma, però, a les cues que es formen a fora les botigues o les entitats bancàries. I els efectes de les restriccions també han passat factura. L'Hotel Rambla, per exemple, ha decidit tornar a tancar perquè el ritme de reserves era tan baix que no sortia a compte.

El jutge va aprovar divendres la pròrroga de les mesures restrictives a Figueres i Vilafant per frena la covid-19 i des d'aquest dilluns continuen en vigor la recomanació de no sortir de casa si no és per anar a treballar, anar a un centre sanitari, entitats financeres, establiments comercials, tràmits inajornables o per causa de força major, entre d'altres. També es demana limitar al màxim els contactes i, sempre que sigui possible, limitar-los a grups de convivència o estables i es prohibeixen les trobades de més de 10 persones.

Les activitats d'hostaleria es mantenen amb una limitació de l'aforament interior del 50% i sempre a taula, un aforament del 50% als espais comuns dels hotels i la prohibició de consumir aliments i begudes en trobades en espais públics.

"Flexibilització"

La pròrroga, que durarà 15 dies, però, preveu una "flexibilització" d'algunes activitats com ara la possibilitat d'obrir equipaments culturals o esportius –entre ells, les piscines descobertes- amb un aforament del 50% o que els espais de culte religiós puguin fer-ho amb un 33% de l'aforament. En aquest sentit, Lladó ha dit que estudiaran la possibilitat de reprendre l'agenda cultural i esportiva de la ciutat. Sempre, això sí, garantint la seguretat. "Ens obre la porta, per exemple, a poder reprendre els entrenaments individuals", ha remarcat.

Els establiments "han fet la feina"

L'alcaldessa de Figueres lamenta que s'hagin llençat missatges contradictoris i que sembli que la pròrroga impliqui un enduriment de les mesures quan, en realitat, n'obre de noves. En aquest sentit, ha criticat "l'estigmatització" que s'està fent de la ciutat i ha dit que Figueres "és una ciutat segura" i que, tant els establiments com el consistori, "han fet la feina". Lladó ha mostrat també el seu malestar al president Quim Torra durant la reunió mantinguda aquest dilluns. "N'ha pres nota", ha assegurat.

En aquest sentit, ha detallat que quan es van posar en marxa les restriccions la taxa d'incidència de contagi a la ciutat se situava en un 4 mentre ara es troba en l'1,2. És a dir, que cada persona amb la covid-19 en pot contagiar 1,2. L'objectiu, ha dit, és que durant els propers 15 dies es pugui baixar encara més aquesta taxa de reproducció i arribar a una situació "òptima". "Hem de mantenir-nos en alerta i està en les mans de tothom evitar contagis", ha dit, tot afegint que el coronavirus "ha vingut per quedar-se i forma part de la nostra nova normalitat".

També ha explicat que a hores d'ara no hi ha pressió assistencial a l'hospital comarcal i que, en aquests moments, hi ha 17 persones ingressades, la majoria amb caràcter lleu i que només una es troba en una unitat monitoritzada però sense intubació.

Apel·la a la "responsabilitat" ciutadana

Lladó ha apel—lat a la responsabilitat de la ciutadania perquè, segons ha dit, els comerços s'han preparat per evitar més contagis i ha dit que confia que "la gent seguirà complint". En aquest sentit, ha explicat que la Guàrdia Urbana ja ha posat fins ara més de 200 denúncies per no dur mascareta, tot i que "el 95% de la gent en porta".

Cues, carrers i terrasses amb afluència de gent

Aquest dilluns, tant els carrers del centre com les terrasses estaven relativament plenes. La imatge de gent passejant amb mascareta se suma, però, a les cues que es formen a fora les botigues o les entitats bancàries. I els efectes de les restriccions també han passat factura. L'Hotel Rambla, per exemple, ha decidit tornar a tancar perquè el ritme de reserves era tan baix que no sortia a compte.

Precisament, a la Rambla aquest matí diverses persones que feien cua davant d'entitat bancària han mostrat el seu malestar per l'acumulació de gent a l'exterior i la llarga espera. Francesc Martí ha estat més de tres quarts d'hora esperant per poder fer una operació bancària. "El que ha de venir al caixer està arreglat", ha assegurat amb resignació.

Una altra veïna, Isidora, també s'ha queixat de la llarga espera i ha criticat que només hi hagi una persona a la caixa per atendre les desenes d'usuaris que esperen al carrer. En el seu cas, ha anat al banc per fer una gestió amb la llibreta del seu pare, que té 90 anys. "Si hagués hagut de venir ell hauria hagut d'estar dues hores esperant de peu", ha dit.

"Ens sentim més segurs aquí que a França"

Les botigues, que regulen el nombre de persones que poden entrar a l'interior, també acumulaven aquest matí algunes cues a l'exterior. Dues turistes procedents de França, però, Lourdes i Celine, asseguren que se senten més segures aquí que al seu país i que han mantingut "com cada any" les seves vacances a Roses i les compres, a Figueres. "La veritat és que em sento més segura aquí que a París, tothom porta mascaretes i venim a les botigues i als restaurants i està tot controlat", afirma la Lourdes. "Estic molt contenta d'estar aquí de vacances", ha afegit la Celine.

Lladó ha admès que el sector està preocupat per la incidència de les restriccions perquè "tots esperàvem la temporada turística després del confinament" i "s'ha notat".