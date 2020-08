La Policia Local de Roses comissa més de 3.500 articles del 'top manta'

La Policia Local de Roses (Alt Empordà) ha comissat més de 3.500 articles procedents del 'top manta' fins aquest diumenge. La xifra confiscada amb les actuacions realitzades supera la quantitat comissada durant tot l'estiu del 2018. Des del consistori, remarquen que es tracta d'una quantitat important sobretot tenint en compte que les circumstàncies sanitàries han provocat un important descens en el nombre de manters al municipi, la meitat respecte de l'any passat. L'Ajuntament insisteix que "únicament" pot "gestionar" la problemàtica "a curt termini" i torna a exigir la implicació de l'Estat i la Generalitat per "actuar legislativament i socialment" per resoldre-ho.

El regidor de Seguretat, Joan Plana, remarca que coneixen i entenen el "malestar" que genera aquest fenomen entre la població i el sector comercial i insisteix que la solució "definitiva" no està en mans dels ajuntaments.

En concret, la Policia Local ha confiscat fins al 2 d'agost 3.528 articles, majoritàriament sabates esportives, ulleres de sol, bosses de mà, roba i complements. L'objectiu de les actuacions minimitzar la "rendibilitat econòmica dels venedors", a més de garantir la "seguretat dels agents, vianants i els propis manters.

A més, des del consistori remarquen que d'aquesta manera s'eviten "aldarulls, corredisses i episodis de gran tensió en el passeig" que s'han viscut altres anys.