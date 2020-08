Torra trasllada el seu suport a l'Alt Empordà en una reunió telemàtica amb representants comarcals

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest matí de forma telemàtica amb representants de l'Alt Empordà per seguir l'evolució de la Covid-19 a la comarca.





?? El #president @QuimTorraiPla s'ha reunit telemàticament amb representants de l'Alt Empordà per seguir l'evolució de la #Covid19 a la comarca pic.twitter.com/HRrTbdVay4 — Govern. Generalitat (@govern) August 3, 2020

El cap de l'Executiu ha expressat el seu suport als responsables i ciutadans dels territoris afectats per les noves mesures, perquè entén que "és un moment complicat, especialment per als municipis més turístics". "No és fàcil, però hem vist que les mesures que hem anat prenent, per exemple a Lleida i al Segrià, estan donant un bon resultat i, quan vagin apareixent brots arreu del país, haurem d'aplicar-les", ha insistit.Malauradament, "anirem tenint brots i hem d'aprendre a conviure amb el virus", ha defensat el president, que ha afegit que les dades actualitzades i públiques de la Covid-19 municipi per municipi també han d'ajudar a conèixer les tendències i a donar més informació als alcaldes i alcaldesses "per evitar així trobar-nos amb sorpreses".A la reunió també han participat el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès ; el conseller d'Interior, Miquel Buch ; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon ; la secretaria general de Salut,; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer ; l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ; l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys ; l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan ; la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà,; el gerent de la Regió Sanitària de Girona,; l'intendent de la Regió Policial de Girona,, i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila