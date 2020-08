Denunciat un camioner a La Jonquera per conduir sense fer descansos durant 30 hores seguides

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han denunciat un camioner a La Jonquera per conduir jornades de fins a 30 hores de forma reiterada sense els descansos reglamentaris.

Les sancions per les infraccions ascendeixen a 15.500 euros. Nou de les 13 jornades laborals treballades eren amb excessos prolongats de conducció.

El denunciat és un turc de 43 anys i ha acabat denunciat per deu sancions per excedir el temps legal en la conducció i descans.

Agents del sector de trànsit de Borrassà, especialitzats en matèria de transports, van aturar el 31 de juliol un camió de gran tonatge que circulava en sentit nord de l'AP-7, a l'alçada del punt quilomètric 18. Els agents el van interceptar al peatge següent, al punt quilomètric 6.5 de la Jonquera. El camió, que anava buit de càrrega i provenia de Saragossa, es dirigia cap a Turquia des d'on també en provenia el passat 25 de juliol.



Jornades maratonianes

Fetes totes les comprovacions de la documentació del conductor i del camió, els Mossos van veure que durant diversos dies del mes de juliol havia conduït en jornades maratonianes sense dur a terme el descans obligatori. Concretament els agents van veure com en tretze jornades de treball s'havien produït nou infraccions per excés de conducció diària i manca de descans.

El 29 de juliol va fer una conducció total de 30 hores seguides sense repòs. I entre els dies 14 i 27 de juliol va fer jornades de 25, 24, 23 i 19 hores sense el corresponent descans obligatori.

El mínim de descans que ha de fer un conductor de vehicles de tercera categoria és de nou hores i el màxim de conducció que pot realitzar és de deu hores dos dies a la setmana, i la conducció normal l'ha de fer de nou hores diàries.

El camió va quedar immobilitzat en un pàrquing i els Mossos el van denunciar amb cinc propostes de sanció de la Direcció General de Transports i Mobilitat per un import total de 13.003 euros.

A més se li van interposar cinc denúncies del Servei Català de Trànsit per infraccions de l'article 120.1 per un valor de 2.500 euros per excés de temps de conducció i descans en més del 50% (500 euros cadascuna) i la pèrdua de 6 punts per denúncia.