La Policia de Roses decomissa més de 3.500 articles al top manta del passeig

Material intervingut per la Policia als manters · DdG

La Policia Local de Roses ha decomissat més de 3.528 articles del top manta, cosa que supera la quantitat decomissada durant tot l'estiu de 2018. El darrer va ser diumenge. L'Ajuntament diu que això no resoldrà el fenomen i que necessiten l'ajuda d'administracions superiors.

Els articles són de tota mena, majoritàriament sabatilles esportives, ulleres de sol, bosses de mà, roba i complements.

L'objectiu que es persegueix, segons els govern, és l'augment de decomissos per minimitzar la rendibilitat econòmica que els venedors obtenen, a més de garantir la seguretat d'agents policials, vianants i dels mateixos manters.

S'evita intervenir a primera línia per evitar enfrontaments i baralles al passeig. Per això els comissos es fan abans que arribi la mercaderia a aquest punt, com s'ha informat anteriorment.

Malgrat les actuacions, el regidor de Seguretat posa de manifest que «només permet una gestió a curt termini del fenomen, però no resoldrà el top manta». Considera que és «un problema social produït per les bosses de pobresa existents al nostre país, amb persones que viuen fora del sistema».

Per Plana, és un «fenomen d'arrel social, on cal aplicar mesures que queden fora de l'abast municipal».

Per aquest motiu, el consistori torna a reclamar una implicació real per part de les administracions superiors «per solucionar aquesta greu problemàtica, atenent el fet que només aquests estaments superiors disposen de la capacitat legislativa en matèries de treball i estrangeria (competència de l'Estat) i d'inversió en polítiques socials (Generalitat), per erradicar el top manta».

El regidor de Seguretat de Roses remarca alhora que «som coneixedors i entenem el malestar que el top manta genera entre la població, i molt concretament entre el sector comercial» que cada dia protesta al passeig. Plana insisteix que «la solució definitiva no està en mans dels ajuntaments i que cal canalitzar aquesta legítima pressió ciutadana cap a les administracions que tenen un major marge d'actuació per trobar solucions reals».

Roses intenta des de fa anys frenar un fenomen que porta centenars de manters al passeig.