Roses aprova un programa per als menors sancionats per consum de droga

El ple de Roses va aprovar per unanimitat la implantació al municipi d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i el Departament d'Interior de la Generalitat perquè els menors d'edat denunciats per consum o tinença de drogues a la via pública puguin acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa. Els menors de Roses amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys denunciats per consum o tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques a la via pública podran optar a partir d'ara per participar en un programa educatiu. Conduït per psicòlegs i tècnics especialitzats, el programa consistirà en la realització dels tallers sobre hàbits saludables i consum que duu a terme el Consell Comarcal, així com en el seguiment d'un procés d'entrevistes tant amb els joves com amb la seva família.