Figueres i Vilafant demanen al Govern "ajudes directes" per als seus comerços

Figueres i Vilafant (Alt Empordà) demanen a la Generalitat "ajudes directes" per als seus comerços, restaurants, hotels, gimnasos i cinemes. Les alcaldesses Agnès Lladó i Consol Cantenys han enviat una carta a la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, on subratllen que aquests sectors han patit "de manera significativa" les restriccions "addicionals i més severes" aprovades pel Procicat per reduir els contagis de la covid-19 als dos municipis. Sostenen que les limitacions d'aforament o la impossibilitat d'obrir han afectat "de manera greu" el teixit empresarial i s'han traduït "en un impacte de grans dimensions al sector turístic". A l'escrit, també reclamen recursos per fer campanyes que permetin a Figueres i Vilafant "recuperar la imatge".

Les mesures per reduir el risc de contagis a Figueres i Vilafant van entrar en vigor el 20 de juliol. I aquest passat dilluns, el Procicat les va prorrogar. Això sí, en va relaxar algunes. La recomanació continua essent la de no sortir de casa si o és imprescindible. Es demana limitar al màxim els contactes –i sempre que sigui possible, fer-los dins el grup de convivència- i es prohibeixen les trobades de més de deu persones.

Bars i restaurants poden obrir, però amb limitacions del 50% de l'aforament a l'interior. No es permet el consum a la barra. Les zones comunes dels hotels tampoc poden superar el 50% d'aforament i es recomana anar a comprar als comerços amb cita prèvia.

A la carta que les dues alcaldesses han enviat a la consellera, Agnès Lladó i Consol Cantenys diuen que aquestes mesures "addicionals i més severes" per contenir els brots de la pandèmia han tocat de ple determinats sectors. "Han suposat restriccions i limitacions d'aforament a comerços, hostaleria, restauració, mercats i establiments, i el tancament de gimnasos, cinemes...", recull l'escrit.

Les alcaldesses diuen que les limitacions han afectat de manera "greu" tant el teixit empresarial com el comercial de Figueres i Vilafant, i que han tingut "un impacte de grans dimensions al sector turístic". De fet, hi ha hotels de la ciutat, com el Rambla, que van optar per tornar a tancar perquè el ritme de reserves feia que no els sortís a compte mantenir-se oberts.

Per això, Lladó i Cantenys reclamen a la Generalitat que impulsi "ajudes directes" per als sectors dels dos municipis. "Han patit i pateixen de forma significativa les restriccions de la nova normalitat per raons de salut pública i que, en molts casos, comporten que s'hagin vist abocats a reduir dràsticament l'activitat", recullen a la carta adreçada a la consellera Chacón. I hi afegeixen: "Davant d'aquesta situació cal incentivar la recuperació per sortir de la crisi de la pandèmia de la covid-19 i reactivar els sectors més afectats".

"Recuperar la imatge"

A més, les dues alcaldesses també demanen al Departament d'Empresa que els doni recursos que els permetin impulsar campanyes amb l'objectiu de "recuperar la imatge" de Figueres i Vilafant "a nivell turístic". I que el Departament obri per als dos municipis "línies de finançament per a estratègies de promoció econòmica en la mateixa línia d'actuació dels convenis signats a altres comarques de Catalunya, com és el cas del Segrià".