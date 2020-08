Sis arrestats en una setmana per robar al Port de la Selva

La Guàrdia Municipal del Port de la Selva ha detingut en una setmana fins a sis persones acusades de robatoris a la població. A un grup de quatre persones se'ls acusa de robar a domicilis de gent gran; a dos homes de rebentar vehicles que estaven aparcats en un pàrquing proper a una de les platges del municipi i també, s'ha detingut un home presumptament per haver intentat entrar a un domicili. En tots els casos, els detinguts han passat després a disposició dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres.

Un dels casos més recent és el dels detinguts acusats de ser els presumptes autors de tres robatoris a interior de vehicles aquest dimecres al Port de la Selva. També se'ls relaciona, segons fonts municipals, d'haver fet el mateix a la vila de Roses. En aquest cas els dos detinguts, de nacionalitat romanesa, van ser descoberts in fraganti. La Guàrdia Municipal va rebre l'alerta que hi havia tres vehicles rebentats a la zona del pàrquing de la Pedrera. Un dels presumptes lladres en ser acorralat no va dubtar a fugir. Va pujar a la seva moto i durant la seva marxa, va intentar atropellar un dels agents. Els policies van perseguir-lo i finalment, el van interceptar quan intentava fugir per la carretera que va cap de Cadaqués.

D'altra banda, els agents del Port de la Selva també han detingut els quatre membres d'un grup -de nacionalitat romanesa- que havien robat presumptament a gent gran del municipi. La col·laboració ciutadana, asseguren fonts municipals, va ser clau a l'hora de saber qui eren els suposats autors dels fets i per on actuaven. Aquests anaven als domicilis del centre del Port de la Selva i utilitzaven un modus operandi que consistia a entretenir a la persona d'edat avançada -sovint portaven una criatura als braços- i quan menys s'ho esperaven ja els havien robat. Els presumptes lladres van sostreure diners i joies dels domicilis. Durant els darrers set dies, els agents de la Guàrdia Municipal també han realitzat una altra detenció al municipi, la d'un home -de nacionalitat marroquina- per intentar robar en un domicili del municipi. El Port de la Selva aquests dies té molt moviment arran del turisme i s'està fent pressió policial a la zona per evitar que hi hagi fets delinqüencials.